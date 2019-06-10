На заводе "ЛенРеактив" произошел пожар

На территории химического завода "ЛенРеактив" произошел пожар. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 10 июня.

По данным МЧС, пожар произошел в одноэтажном здании на площади в 40 кв.м. Пресс-служба спасателей не подтвердила информацию о взрыве.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 15:51 часов. В 16:20 сотрудники МЧС локализовали возгарание. До прибытия спасателей были эвакуированы 25 человек, добавили в пресс-службе.

Менеджер завода также сообщила о пожаре и опровергла ранее поступавшую в соцсетях информацию о взрыве. Она уточнила, что пожар произошел на складе предприятия.