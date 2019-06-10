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16:54

Экс-полковник Захарченко приговорен к 13 годам колонии

фото ЗакС политика Экс-полковник Захарченко приговорен к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего заместителя антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии, передает РИА «Новости». Дополнительно ему назначили 117 млн рублей штрафа. 

Захарченко признали виновным в получении взятки и попытке препятствовать правосудию, передает «Интерфакс». При этом по одному из пунктов обвинения – получении 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса – суд его оправдал.

Захарченко был арестован в 2016 году. При задержании у него изъяли огромные суммы денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей, а также несколько квартир, автомобилей и машиномест. Объяснить происхождение денег и имущества экс-полковник затруднился.

1 декабря 2017 года все средства Захарченко были переданы в госбюджет. Сумма стала самой крупной, обращенной когда-либо в доход государства.

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