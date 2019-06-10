Смольный одобрил строительство "сказочного" парка "Лукоморье" в Пушкине

В администрации Петербурга согласовали проект строительства культурно-развлекательного интерактивного центра сказок по мотивам произведений Александра Пушкина "Лукоморье", передает "Фонтанка". Общий объем финансирования комплекса работ превысит 1 млрд рублей.

Тематический детский парк площадью 7 тысяч квадратных метров возведут по адресу: город Пушкин, Детскосельский бульвар, участок 13. Арендная стоимость участка - 1,5% от кадастровой, то есть 105 млн рублей. Заявленный срок работ и аренды земли - 72 месяца.

Строить детский городок будет ООО "Светоч". Дизайн разработан в студии Jora Vision. Согласно задумке авторов проекта, внутри музея разместится зал с танцующими фонтанами и лазерным мультшоу, кафе, аттракционы, сувенирная лавка.

О том, что в городе появится центр сказок "Лукоморье" стало известно еще 10 лет назад. Осенью 2018 года Смольный одобрил его возведение.