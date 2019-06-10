Структура формирования бюджета Петербурга изменилась

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства обсудил изменения в формировании бюджета.

Главным изменением стало смещение сроков реализации программ формирования предельных объемов средств на реализацию госпрограмм, утверждаемых градоначальником, с 1 марта на 1 мая. Подразумевается, что теперь при формировании проекта бюджета будут учтены стратегия развития города на последующий год, а также приоритеты, озвученные в ежегодном отчете о результатах деятельности правительства и губернатора перед Законодательным собранием. Как сообщает пресс-служба Смольного, это решение должно помочь планировать бюджет более последовательно.

Кроме того, в Смольном обещают, что возрастет роль ответственных исполнителей государственных программ при формировании бюджета – теперь у них есть право на внесение изменений. Чиновники считают, что новый порядок исключит возможность появления недостроев и брошенных объектов.

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