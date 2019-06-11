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12:19

Член ГИК: Дополнительные выборы в ЗакС могут назначить на 8 сентября

фото ЗакС политика Член ГИК: Дополнительные выборы в ЗакС могут назначить на 8 сентября

Дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга из-за смерти депутата Павла Зеленкова могут назначить на единый день голосования 8 сентября. Об этом после заседания Горизбиркома (ГИК) 11 июня рассказал член комиссии Дмитрий Краснянский.

По его словам, назначения выборов должно произойти до 90-80 дней до дня голосования. Однако сначала председатель ЗакСа должен прекратить полномочия депутата, уточнил член ГИК.

- 19 (июня – прим. ЗАКС.Ру) – последний день, когда Горизбирком может эти выборы назначить, но для этого нужно прекратить полномочия Зеленкова, - сообщил Краснянский. 

Он добавил, что, если выборы не назначат 19 июня, то они будут отложены. Провести их надо в течение года и не обязательно в единый день голосования, рассказал член Горизбиркома. 

Напомним, в ночь на 11 июня депутат Государственной Думы Виталий Милонов написал в своем Instagram о смерти Зеленкова. Причины пока не сообщаются.  



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