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17:45

В Горсуде вынесли разные решения по двум похожим делам задержанных на Первомае

фото ЗакС политика В Горсуде вынесли разные решения по двум похожим делам задержанных на Первомае

В продолжающем рассматривать апелляционные заявления на первомайские задержания Городском суде Петербурга было вынесено два противоречащих друг другу решения по идентичным делам, делится издание "Поребрик.Медиа".

В частности, рассматривались дела демонстрантов Арсения Глазкова, шедшего в колонне "Яблока" с радужным флажком, и Виталия Беспалова, который нес плакат о дискриминации сексуальных меньшинств, атеистов и интернет-пользователей.

Оба молодых человека были задержаны около 13:30 на Невском проспекте сразу после разгона полицией согласованного шествия. Они стояли рядом друг с другом, не выкрикивая никаких политических лозунгов. Полицейские "скрутили" активистов без обязательного предупреждения. Идентичные свидетели МВД в протоколах, позднее выданных молодым людям, утверждали, что они участвовали в несанкционированном митинге внутри шествия и скандировали антипутинские лозунги. Однако на видео с места событий, предоставленного суду адвокатом Глазкова и Беспалова Ксенией Михайловой, оба её подзащитных не совершают действий, приписанных им полицией.

Дело Беспалова рассматривала судья Елена Широкова. Она не стала слушать никаких свидетелей - ни со стороны обвинения, ни со стороны защиты. Изучив видео с Невского, она в обжаловании решения суда первичной инстанции отказала.

Глазковым занималась судья Юлия Русанова. Опрашивать свидетелей она аналогично коллеге отказалась, однако внимательно посмотрела записи с камер видеонаблюдения, после чего приняла решение отправить дело активиста на повторное рассмотрение. По опыту адвокатов, по таким делам в большинстве случаев обвинительные решения в дальнейшем не выносятся.

Напомним, на мирном шествии 1 мая были задержаны свыше 60 демонстрантов.

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