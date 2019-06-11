Московские силовики возглавили полицию Центрального и Всеволожского районов У Центрального района Северной столицы и Всеволожского района Ленобласти появились новые начальники полиции, извещает телеканал "Санкт-Петербург". Коллег представил руководитель ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин - тоже москвич. В первом случае главой полиции стал экс-начальник отдела МВД Даниловского района столицы полковник Дмитрий Веселов. Областным "командиром" назначен бывший глава ОМВД Восточное Бирюлево Анатолий Иоган. Ранее, напомним, Владимир Путин подписал указ об упразднении в должности двух глав ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: замначальника Главка, генерал-майора полиции Константина Власова и начальника тыла генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен