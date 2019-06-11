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19:50

Московские силовики возглавили полицию Центрального и Всеволожского районов

фото ЗакС политика Московские силовики возглавили полицию Центрального и Всеволожского районов

У Центрального района Северной столицы и Всеволожского района Ленобласти появились новые начальники полиции, извещает телеканал "Санкт-Петербург". Коллег представил руководитель ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин - тоже москвич.

В первом случае главой полиции стал экс-начальник отдела МВД Даниловского района столицы полковник Дмитрий Веселов. Областным "командиром" назначен бывший глава ОМВД Восточное Бирюлево Анатолий Иоган.

Ранее, напомним, Владимир Путин подписал указ об упразднении в должности двух глав ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: замначальника Главка, генерал-майора полиции Константина Власова и начальника тыла генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова.

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