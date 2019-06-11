Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11 июня, 20:52

Полтавченко и Макаров обыграли волонтеров в баскетбольном матче

фото ЗакС политика Полтавченко и Макаров обыграли волонтеров в баскетбольном матче

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и другие представители власти города сразились с городскими волонтерами в товарищеском баскетбольном матче.

Соревнование, состоявшееся 11 июня, является частью федерального проекта "Доверяй, играя". Проект реализуется при поддержке Общественной палаты РФ. В рамках мероприятия чиновники состязаются в различных видах спорта с активистами добровольческих движений.

В нынешнем матче победу одержала команда Макарова-Полтавченко, разгромив соперников со счетом 42:25.

"Спорт обладает колоссальной объединяющей силой. Это хороший пример здорового образа жизни, дружбы и взаимовыручки, прежде всего, для нашей молодежи. Поэтому развитие массовой физкультуры и спорта является одной из приоритетных задач петербургской власти", - заявил постфактум спортивного мероприятия спикер ЗакСа.

Напомним, последний раз Полтавченко появился с мячом в руках, принимая вызов Рамзана Кадырова, предложившего ему поучаствовать во флешмобе, приуроченном к последним президентским выборам.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
11 июня, 20:52 Полтавченко и Макаров обыграли волонтеров в баскетбольном матче

11 июня, 20:34 Муниципал: От праймериз к муниципальным газетам

11 июня, 20:33 Собянин поблагодарил МВД за быструю и "беспристрастную" работу по делу Голунова

11 июня, 20:11 Горизбирком зарегистрировал ещё одного желающего поучаствовать в выборах главы Петербурга

11 июня, 19:50 Московские силовики возглавили полицию Центрального и Всеволожского районов

11 июня, 19:47 Голунов свободен. Борьба продолжается   1

11 июня, 19:25 Артист Максим Галкин осудил комментаторов "фабрики троллей", "очернявших" Ивана Голунова   2

11 июня, 18:47 "Дождь": Госдума готовит законопроект о послаблении "антинаркотической" статьи

11 июня, 18:25 Редакция "Медузы" о прекращении дела Голунова: Рады, что власть услышала общество   1

11 июня, 18:17 Черная речка не хочет апартаментов

11 июня, 17:45 В Горсуде вынесли разные решения по двум похожим делам задержанных на Первомае

11 июня, 17:16 Задержанный за баннер с вопросом о Путине петербуржец рассказал, что его заковали в наручники

11 июня, 17:08 В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова   3

11 июня, 16:42 На содержание приютов для бродячих животных выделят 5 млн рублей   1

11 июня, 16:25 "Ложь с первых слов": фигуранты "Нового величия" единогласно не признали свою вину

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.