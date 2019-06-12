Профессор Соловей предложил унифицировать протестную символику

По случаю отмечающегося 12 июня Дня России политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей выпустил короткое патетическое видеообращение, в котором предложил для укрепления гражданского самосознания каждому, кто недоволен действиями нынешней власти и при этом считает себя гражданином, чьи права должны быть незыблемыми, использовать единую символику. Ничего специального не предлагается: ученый, констатируя, что власть редко пользуется российским триколором и больше котирует оранжево-черные ленты, призвал критически мыслящих людей взять государственный флаг "на вооружение".

"Людей, которые хотят в России перемен, очень много, но мы зачастую не знаем о существовании друг друга, потому что нет общего консолидирующего символа. Когда вы ставите на аватарку триколор или надеваете значок с национальными цветами, вы говорите во всеуслышание: "Я не быдло, не холоп, не подданный, я гражданин России". Именно мы, граждане России, объединившись, изменим нашу судьбу, нашу страну и наше общество в лучшему", - заявил Соловей.

В последнее время появились неподтвержденные слухи о том, что из-за своего все более заметного и резкого вольнодумства у Соловья появились проблемы на его основной работе в МГИМО. В частности, журналист Максим Шевченко упоминал о том, что перед ученым стоит угроза увольнения. Сам профессор пока эту тему предпочитает не комментировать.