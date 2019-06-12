Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:20

Профессор Соловей предложил унифицировать протестную символику

фото ЗакС политика Профессор Соловей предложил унифицировать протестную символику

По случаю отмечающегося 12 июня Дня России политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей выпустил короткое патетическое видеообращение, в котором предложил для укрепления гражданского самосознания каждому, кто недоволен действиями нынешней власти и при этом считает себя гражданином, чьи права должны быть незыблемыми, использовать единую символику. Ничего специального не предлагается: ученый, констатируя, что власть редко пользуется российским триколором и больше котирует оранжево-черные ленты, призвал критически мыслящих людей взять государственный флаг "на вооружение".

"Людей, которые хотят в России перемен, очень много, но мы зачастую не знаем о существовании друг друга, потому что нет общего консолидирующего символа. Когда вы ставите на аватарку триколор или надеваете значок с национальными цветами, вы говорите во всеуслышание: "Я не быдло, не холоп, не подданный, я гражданин России". Именно мы, граждане России, объединившись, изменим нашу судьбу, нашу страну и наше общество в лучшему", - заявил Соловей.

В последнее время появились неподтвержденные слухи о том, что из-за своего все более заметного и резкого вольнодумства у Соловья появились проблемы на его основной работе в МГИМО. В частности, журналист Максим Шевченко упоминал о том, что перед ученым стоит угроза увольнения. Сам профессор пока эту тему предпочитает не комментировать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:20    
А Гитлер заставлял евреев шестиконечную жёлтую звезду носить на одежде.
Флаг России уже унифицировали ЕдРоссы, а я их не люблю.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
14:17 Шульман не понимает, почему десятки гуляющих москвичей "кидают" в автозаки

13:52 Москвичи продолжают протестовать на подступах к зданию ГУ МВД

13:09 Милонов обвинил сделавших аборты в "пенсионной реформе"

13:06 Задержания на "марше Голунова" в Москве стали более грубыми, задержан Навальный   1

12:44 Муниципал: "Навальнисты" нашли нарушения в госзакупках МО Рыбацкое и МО Обуховский

12:42 В Москве задерживают журналистов "Медузы"   1

12:27 Журналисты Петербурга организовали протестный флешмоб   2

12:23 На московском марше в поддержку Голунова начались задержания

12:12 Шевченко сравнил царскую Россию с современной

12:04 Другороссы дерзко "поздравили" Беглова с Днем России   1

11:34 Милонов принял бы участие в митинге за реновацию вместе с Бегловым   3

11:20 Профессор Соловей предложил унифицировать протестную символику   1

10:46 Милонов: Результатом дела Голунова должна быть 100% проверка населения на наркотики   2

10:32 Льва Пономарева в очередной раз оштрафовали на 300 тысяч рублей

10:28 Ройзман: Подбросить наркотики - это тоже сбыт

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.