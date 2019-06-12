Шевченко сравнил царскую Россию с современной

Журналист и участник "Левого фронта" Максим Шевченко провел параллели между современной Россией и империей Николая II, выступая 12 июня на форуме "Свободные люди" в Петербурге. По его мнению, как и во времена монархии российские власти прибегают к репрессиям и не успевают отвечать запросам общества.



- Как и царь всегда опаздывал, так и эти опаздывают, - отметил Шевченко.



Он также добавил, что в условиях фальсификаций на выборах всех уровней смена власти демократическим путем невозможна, а революция неизбежна.

В рамках форума "Свободные люди" выступят депутаты Госдумы, петербургского Заксобрания и органов местного самоуправления Петербурга и Москвы. Мероприятие проходит под лозунгом "От активизма к большим победам".

Сергей Еремеев