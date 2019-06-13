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9:55

Путин: Наши отношения с США деградируют и становятся всё хуже

фото ЗакС политика Путин: Наши отношения с США деградируют и становятся всё хуже

Глава России Владимир Путин высказал мнение, что российско-американские отношения пребывают в стадии постоянного регресса, в то время как с ближайшим партнером РФ - Китаем - дело обстоит иначе. Соображениями президент поделился в интервью телеканалу "МИР"

Крупнейшие экономические державы постоянно спорят друг с другом в борьбе за первенство в отрасли, отметил Путин, однако между Россией и КНР сложились "беспрецедентно хорошие и высокие отношения": государства тесно контактируют во всех сферах жизни.

"К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами - они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями", - посетовал Путин.

Президент выразил надежду, что после ближайшего саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня, государствам удастся наконец выстроить конструктивный диалог.

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11:06    
У Владимира Путина отношения стали хуже не только с США, но и народом России!!! В таких делах дружба с Ротенбергами и Тимченко уже не помогут...

10:47    
Значит не умеет смешить американских президентов..

10:47   Саша  
России(Путину) вообще надо не обращать внимания на отношения с США, как бы забыть, что Штаты существуют, ввиду того, что торговли с ними почти нет, ядерный паритет в наличие и тд. Только курс на Восток, особенно в условиях торговой войны Китая и США! Сейчас складывается уникальная ситуация, когда Россия Китаю может всё продать, включая нефть и газ, и всё импортируемое у него купить, особенно недостающие высокие технологии и др. Сейчас у нас товарооборот 108 миллиардов долларов, в плане увеличить до 200 млрд. Этим надо целеустремлённо и заниматься!!!! А ещё есть Индия, Вьетнам, Пакистан, Иран, Турция, саудиты и тд.

10:39    
Может пора сменить договорщиков? И отношения станут лучше. А"беспрецедентно хорошие и высокие отношения"  с Китаем полная иллюзия. На безрыбье и рак рыба.

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