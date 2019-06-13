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10:20

Претерпевший неудачный ремонт подвал БДТ "подлатают" за 517 млн рублей

фото ЗакС политика Претерпевший неудачный ремонт подвал БДТ "подлатают" за 517 млн рублей

"Жертву" неудачного ремонта - подвал Большого драматического театра им. Товстоногова на набережной реки Фонтанки, 65 - собираются отреставрировать вновь. Соответствующий тендер стоимостью 517 млн рублей размещен на портале госзакупок.

Заказчиком комплекса работ является Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта. В обязанности подрядчика войдет демонтаж поврежденных элементов отделки в подвале, восстановление и закрепление грунта у фундамента, ремонт гидроизоляции и сопутствующих инженерных систем.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 3 июля. Работы следует завершить к 1 июля 2020 года.

Напомним, после последней капитальной реставрации БДТ были обнаружены протечки крыши и затопление подвала. Минкульт решил засудить подрядчика и подал иск в размере 300 млн рублей. После были возбуждены 3 уголовных дела.

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