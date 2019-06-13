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12:17

Бывший чиновник Смольного переходит на работу в ГУП "ТЭК"

фото ЗакС политика Бывший чиновник Смольного переходит на работу в ГУП "ТЭК"

Занимавший в 2009-2015 годах пост первого заместителя председателя комитета по тарифам Иван Болтенков, в последнее время служивший заместителем губернатора Ненецкого автономного округа, вернулся в Петербург, пишет "Фонтанка". С 17 июня он официально станет первым заместителем генерального директора ГУП "ТЭК".

Ожидается, что в роли второстепенного лица в ГУП пробыть Болтенкову предстоит недолго: в настоящее время гендиректор предприятия Игорь Федоров находится в отпуске, а по его окончании, согласно сведениям издания, контракт с ним продлевать не намерены. Таким образом, Болтенков приглашен с перспективой занять место Федорова.

В ходе своей извилистой карьеры 41-летний чиновник успел поработать в администрации президента. В Кремле он отвечал за взаимодействие со странами СНГ.

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