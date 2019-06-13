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12:41

Большинство россиян покупает товары только по акциям в супермаркетах

фото ЗакС политика Большинство россиян покупает товары только по акциям в супермаркетах

По итогам 2018 года, как гласит исследование, проведенное для "Коммерсанта" специализированной компанией, свыше половины россиян - 50,6% - предпочитает "отовариваться" в магазинах, выбирая продукцию, на которую распространяются промоскидки.

Как сообщают источники издания, некоторые супермаркеты всерьез рассматривают новую торговую политику, при которой регулярных скидок будет меньше. Однако, по законам рынка, как утверждает эксперт, директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, эта мера вряд ли будет жизнеспособна.

"Полностью отказаться от глубоких скидок в ситуации низкой покупательной способности населения довольно сложно, так как операторы розничной торговли должны это сделать синхронно. Иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки", - пояснил Востриков.

Всего же доля экономящих на покупках россиян только за первый квартал 2019 года выросла с 62 до 69 процентов. Таковы результаты исследования, проведенного компанией "Nielsen Россия".

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13:25    
Долой - высокие цены, даёшь - скидки на всё!

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