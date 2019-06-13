Томские ученые запустили "Рогозина" на красных "Жигулях" в космос

Научные работники Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и участники научного проекта ToSky отправили маленькую картонную фигурку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сидящего за рулем игрушечной модели "Жигулей" в недолгое путешествие по космическому пространству. Видео полета опубликовано в паблике ToSky.

Для осуществления полета в верхние слои атмосферы ученые использовали автоматический стратостат, к которому и присоединили "Рогозина" на "Жигулях". Освещала событие прикрепленная к устройству видеокамера.

"Во время полета в стратосферу Рогозин пролетел на своей красной „семерке“ 150 километров со средней скоростью полета 80 км/ч. Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень [с "Рогозиным" на борту] продрейфовала 16 часов на высотах 18-20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска, между Монголией и Китаем", - обрисовали свой эксперименты авторы проекта.

Фото: ToSky

Следует отметить, что эксперимент ToSky является ироничным отображением "достижений" руководимого Дмитрием Рогозиным ведомства.

По аналогии, в начале февраля 2018 года основатель компании Space X Илон Маск впервые в истории осуществил пуск в космос самой тяжелой, из имеющихся на Земле, ракеты-носителя Falcon Heavy. На борту ракеты расположился личный спортивный электрокар Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидел символический астронавт. Отстыковавшись от ракеты, он отправился в долгое путешествие по космическому пространству. На авто установлено устройство записи информации, на котором, в том числе, имеется электронная версия серии книг Айзека Азимова "Основание".

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