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16:14

Общая сумма заключенных на ПМЭФ сделок превысила 3 трлн рублей

фото ЗакС политика Общая сумма заключенных на ПМЭФ сделок превысила 3 трлн рублей

Организатор Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2019 году, фонд "Росконгресс", сообщил о том, что общая сумма деловых соглашений, заключенных во время мероприятия, составила 3,27 трлн рублей. При этом уточняется, что при подсчете не были учтены контракты, представляющие собой коммерческую тайну.

Тем временем, ТАСС напоминает о том, что, по официальным российским данным, которые представил советник президента Антон Кобяков, всего на форуме, не считая конфиденциальных соглашений, было заключено 650 сделок на сумму 3,1 трлн рублей.

Самый крупный контракт (750 млрд рублей) был подписан на строительство в Усть-Луге комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа. Стороны, заключившие, договор - правительство ЛЕнинградской области и ООО "Русхимальянс".

ПМЭФ проходил на берегах Невы с 6 по 8 июня.

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