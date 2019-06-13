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16:43

Лимонов: Протесту "рассерженных горожан" мешает "старая гвардия" либералов

фото ЗакС политика Лимонов: Протесту "рассерженных горожан" мешает "старая гвардия" либералов

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов заметно смягчил свое отношение к городским протестам, которые принято маркировать как "либеральные", и смотрит на уличные акции с интересом, находя их логичным следствием уничтожения президентом Владимиром Путиным внутренней политики как таковой. При этом писателю очевидны аналогии с другими гражданскими движениями по всему миру, имеющимися в настоящее время, и прежде всего - с французскими "несогласными".

"Вряд ли они сами догадываются, что подчиняются неосознанно общемировым законам, что представляют "пипл", которые ополчились против "элит". Вряд ли они сами понимают что ведут такую же борьбу против государства, сходную с борьбой "жёлтых жилетов". Но это так", - рассудил Лимонов в своем "Живом журнале".

В целом, по его оценкам, народные настроения в России становятся все более правильными. Так, предводитель другороссов позитивно оценивает наблюдаемое им снижение популярности оппозиционера Алексея Навального. Этого, однако, для него маловато: в чести у протестующих до сих пор находятся фигуры, которые, по стойкому убеждению Лимонова, регулярно, десятилетиями, "сливают протест", и пора с этим покончить.

"Если бы наконец ещё "рассерженные горожане" очнулись наконец и поняли, что "старая гвардия" - такие несомненные лидеры либералов как Венедиктов или глава "Новой Газеты" (очевидно, имеется в виду издатель Дмитрий Муратов - прим. ЗАКС.Ру) - на самом деле предатели оппозиции и бегают если не в Кремль, то в мэрию постоянно, и договариваются с властью, предают вас...", - выразил политик свою надежду на ближайшее будущее.

Упомянутых личностей, по его словам, необходимо каким-либо образом "изгнать".

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16:54    
Абсолютно ВСЕ протесты против буржуазной власти в сегодняшней России обречены на неудачу!!! Потому что нет РЕВОЛЮЦИОННОГО класса-пролетариата, потому что нет РЕВОЛЮЦИОННОЙ партии-большевиков, потому что нет такого супер РЕВОЛЮЦИОННОГО вождя, каким был ВЕЛИКИЙ Ленин! Одни никчемные пигмеи сегодня в оппозиции, что справа, что слева...И это правда!

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