Беглов задумался об "интересах женщин", пообещав бороться с их смертностью

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал документ-распоряжение, предусматривающее утверждение Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

В частности, в нем говорится о мерах борьбы с женской смертностью: например, в стратегии заложены положения, предполагающие уже к 2022 году повысить срок жизни трудоспособных петербурженок в возрасте от 16 до 54 лет минимум на 28 лет.

Также в распоряжении дается поручение повысить уровень экономического благополучия дам всех возрастов, обеспечить рост их материального процветания, создать систему помощи всем жертвам насилия. Именно благодаря перечисленным мерам, по замыслу Смольного, и удастся на 70% сократить "темпы" женской смертности.

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