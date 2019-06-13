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19:57

Саакашвили попытается стать депутатом Рады

фото ЗакС политика Саакашвили попытается стать депутатом Рады

Вернувшийся в конце мая на территорию Украины политик Михаил Саакашвили, вопреки своим недавним заявлениям, все же решил заново попробовать себя в политике. В его планы входит стать депутатом Верховной Рады, передает "Интерфакс".

Представляя политическую организацию "Рух новых сил", он попытает счастья на ближайших выборах в украинский парламент  вместе с четырьмя соратниками по партии.

Ранее он признавался в том, что больше не хочет занимать никаких официальных должностей - ни выборных, ни постов в исполнительной власти.

После опалы и вынужденной эмиграции, которые случились с ним при прежнем украинском президенте Петре Порошенко, Саакашвили попросил вновь избранного главу государства Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, что вскоре было исполнено.

До украинского периода своей политической карьеры Саакашвили был президентом Грузии, в первый раз придя к власти на волне так называемой "революции роз" в 2003 году.

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