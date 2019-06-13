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20:55

Члену "Голоса" Удоту продлили домашний арест

фото ЗакС политика Члену "Голоса" Удоту продлили домашний арест

Находящемуся под домашним арестом с конца мая члену общественной организации "Голос" Роману Удоту Химкинский городской суд продлил избранную в отношении него меру пресечения ровно на месяц. Таким образом, общественному деятелю предстоит носить электронный браслет и не выходить из дома как минимум до 16 июля, сообщает "Интерфакс" из зала суда.

Дело Удота "выросло" из его словесной перепалки с преследовавшими и снимавшими его журналистами НТВ, которая произошла еще в марте 2018 года. Задержан фигурант был только 20 мая следующего года. В ходе конфликта у активиста сдали нервы, он отобрал у навязчивой журналистки телефон со включенной камерой и пригрозил съемочной группе убийством. Именно угроза убийством и вменяется ему теперь в вину - помимо "кражи".

Глава СПЧ Михаил Федотов ранее выражал несогласие со столь строгой юридической трактовкой поведения Удота в ходе инцидента.

Правозащитный центр "Мемориал" признал общественника политическим заключенным. По словам стороны защиты, Удот искренне считает, что имеет место его "преследование за убеждения".

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