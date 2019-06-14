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9:46

Путин учредил медаль к 75-летию Победы в ВОВ

фото ЗакС политика Путин учредил медаль к 75-летию Победы в ВОВ

Глава государства подписал указ об учреждении специальной юбилейной медали, приуроченной к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Документ, подтверждающий это, опубликован на портале правовой информации.

Данный знак отличия будет вручен всем участникам боевых действий, труженикам тыла, людям, проработавшим на войне не менее полугода, несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, а также иностранцам, проживающим не на территории СНГ, но внесшим вклад в поражение фашистской армии.

Медаль будет изготовлена из серебра. На лицевой стороне будет изображен красноармеец в военной форме, который пишет слово "Победа!" на стене Рейхстага.

75-летие Победы в ВОВ будет отмечаться в 2020 году.

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10:09    
Да, "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!" ведь по велению сердца написали на стенах поверженного рейхстага несколько советских солдат и офицеров-орденоносцев, прошедших всю войну! Документально это всё отображено на фото и кинохронике! Ведь эти слова были во многих послевоенных песнях и их распевали МИЛЛИОНЫ фронтовиков! Ведь это клятва-предостережение звучала во многих послевоенных фильмах, спектаклях и тд.! Потому и сегодня "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!" актуальное предостережение Западу!

9:59    
75 лет...Это была величайшая ПОБЕДА Советского народа над еврофашизмом под руководством Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса И. В. Сталина за всю многовековую историю нашего Отечества! Надо достойно отметить 75-летие и напомнить врагам России, что РУССКИЕ могут и повторить май 1945г. в случае необходимости! И нечего этого совершенно стесняться!

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