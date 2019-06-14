Путин учредил медаль к 75-летию Победы в ВОВ

Глава государства подписал указ об учреждении специальной юбилейной медали, приуроченной к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Документ, подтверждающий это, опубликован на портале правовой информации.

Данный знак отличия будет вручен всем участникам боевых действий, труженикам тыла, людям, проработавшим на войне не менее полугода, несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, а также иностранцам, проживающим не на территории СНГ, но внесшим вклад в поражение фашистской армии.

Медаль будет изготовлена из серебра. На лицевой стороне будет изображен красноармеец в военной форме, который пишет слово "Победа!" на стене Рейхстага.

75-летие Победы в ВОВ будет отмечаться в 2020 году.