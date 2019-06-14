Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:17

"Левада-центр": Россияне охладели к вражде с Украиной и США

фото ЗакС политика "Левада-центр": Россияне охладели к вражде с Украиной и США

Количество россиян, которые по-прежнему уверены, что Украина, США и Британия являются врагами России, за год резко сократилось, передают "Ведомости" данные последнего соцопроса "Левада-центра". Так, например, если раньше во враждебности Штатов и соседнего государства были уверены 78% и 49% респондентов, то сейчас их 67% и 40% соответственно.

"Есть надежда и на улучшение отношений с [президентом США] Дональдом Трампом, в том числе потому, что люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны - они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах", - уверен глава "Левады" Лев Гудков.

Помимо прочего, на "оттепель" в отношении россиян к США повлияла и принятая в прошлом году резонансная пенсионная реформа, отвлекшая умы граждан.

"Логика у россиян по отношению к властям такая: вы лезете к нам в карман, вам не хватает денег на войну в Сирии, на перевооружение армии, вы решаете свои геополитические проблемы за наш счет — и это вызывает негодование", - подытожил Гудков.

Негатив по отношению к США и Украине уменьшился в связи с тем, что снизился интерес людей к геополитике - их больше волнуют цены и зарплаты, а не то, что происходит в мире, полагает политолог Алексей Макаркин: "Перенос интереса на внутриполитическую тематику привел к тому, что отношение к „традиционным врагам“ стало мягче. Их все равно не любят, но часть людей уже устала от этой темы".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:13    
Про 11:49. «Среди свиней обращал на себя внимание маленький жирный кабанчик по имени Крикун – существо с круглыми щёчками, сверкающими глазками, проворными движениями и пронзительным голоском…
Жизнь была нелёгкой. Снова всем животным, кроме свиней и собак, снизили нормы выдачи корма. Но Крикун без труда доказывал животным, что на самом деле они не испытывают недостатка в пище, что это им только кажется. В быстром темпе визгливым голосом он зачитывал цифры, доказывающие, что на Скотном Дворе стало больше сена, овса и репы, что рабочий день стал короче, а питьевая вода – вкуснее, возросла продолжительность жизни, упала детская смертность, стало больше соломы в стойлах и меньше блох. Животные верили каждому слову свиньи» (с) Д. Орэулл "Скотный двор"

11:49    
Это ГНУСНАЯ ложь, что у России не хватает денег на перевооружение армии, действия в Сирии, помощь РУССКИМ в ДНР и ЛНР, Крым итд.! Вот только что объявлено, что золотовалютные резервы России достигли 502 МИЛЛИАРДА долларов(!!!!!!!), ФНБ-6,5 триллионов руб.(!!!) У нас, в отличие от большинства стран мира, не дефицит, а ПРОФИЦИТ бюджета за первые 5 месяцев 2019г. в 1,5 ТРИЛЛИОНА руб. Россиянам же надо стремиться к большему ЗАРАБАТЫВАНИЮ денег, взяв пример с немцев, китайцев и др., а не ждать подачек из бюджета страны! И прекратить стонать, размазывая сопли по щекам!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
15:22 Борцы за Шиес разработали "мусорный" аналог плаката в поддержку Голунова

14:56 МАК опубликовал предварительный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево

14:45 Кричавшего "С Днем России!" участника "марша Голунова" оштрафовали на 15 тысяч рублей   1

14:13 Родители Азата Мифтахова заявили об угрозах силовиков   1

13:37 Следившая за сотрудниками ФБК девушка пожаловалась на них в прокуратуру из-за оскорбительного твита   3

13:11 В Госдуме поддержали идею изъятия у чиновников сомнительных доходов   3

12:40 Первые жители ДНР и ЛНР получили паспорта РФ   5

12:17 Активистке "Открытой России" Шевченко до сентября продлили арест   2

12:02 Депутат Купченко предложил давать звания почетных петербуржцев промышленникам и меценатам   2

11:45 Полицейские просят Путина вернуть уволенного из-за дела Голунова главу УВД ЗАО Москвы   5

11:17 "Левада-центр": Россияне охладели к вражде с Украиной и США   2

10:52 Представители непарламентских партий выступят в ЗакСе 19 июня   1

10:46 Защитники Муринского парка обратились за помощью к Путину   1

10:16 "Новая" рассказала о заграничных виллах семьи подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова   2

9:46 Путин учредил медаль к 75-летию Победы в ВОВ   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.