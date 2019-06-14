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13:37

Следившая за сотрудниками ФБК девушка пожаловалась на них в прокуратуру из-за оскорбительного твита

фото ЗакС политика Следившая за сотрудниками ФБК девушка пожаловалась на них в прокуратуру из-за оскорбительного твита

Соратники Алексея Навального Руслан Шаведдинов и Вячеслав Гимади, работающие в Фонде борьбы с коррупцией, получили повестку с требованием прийти в прокуратуру из-за поступившей на них жалобы, поданной активисткой Светланой Кондратьевой. О прецеденте Шаведдинов известил у себя в Twitter.

В документе сказано, что после обращения Кондратьевой прокуратура начала проверку по ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление).

В повестке упоминается написанный Шаведдиновым твит от 23 марта 2019 года, "содержащий выражения, оскорбляющие честь и достоинство Кондратьевой С.Г.". Гимади "повинен" лишь в том, что сделал репост записи коллеги у себя в микроблоге.

23 марта Шаведдинов и Гимади сделали в Twitter несколько публикаций об активистах, которые постоянно следят за сотрудниками ФБК в БЦ "Омега Плаза", где расположен офис фонда. В твитах говорилось о Кондратьевой, участнице "Гражданского патруля". После этого девушка обвинила "навальнистов" в травле.

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15:30    
Красавы девка. Так этих продажных ......(собак женского пола). Продали родину америкокосам.

14:07   Бордунов  
Шлюха оскорбилась.

14:06    
14:00 - о, да тут 282 на всю катушку. Причем не впервой.

14:00    
Русская Кондратьева ведёт борьбу с нерусями Шаведдиновым, Гимади и Навальным...А они русскую девушку оскор[цензура]ют, инородцы - сволочи!

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