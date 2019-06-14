Смольный предлагает 30 ноября отмечать День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил законопроект об установлении 30 ноября Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф на Чернобыльской АЭС.

В России уже есть День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф - 26 апреля. Именно в этот день в 1986 году произошло разрушение четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. А 30 ноября 1986 года был подписан акт государственной комиссии о принятии на техническое обслуживание объекта "Укрытие", более известного как саркофаг.

В конце 2017 года похожую федеральную инициативу по разделению траурной и торжественной дат предлагали депутаты Законодательного собрания из "Единой России". Согласно их законопроекту, 26 апреля предполагалось проведение траурных мероприятий, а 30 ноября - чествование ликвидаторов последствий всех радиационных аварий и катастроф. Проект направили в Госдуму. Однако там Совет законодателей посчитал нецелесообразным разделять даты памяти участников ликвидации аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В мае 2018 года петербургские депутаты пожелали решить этот вопрос хотя бы на региональном уровне, однако проект так и остался на стадии первого чтения.

В новом предложении Смольного, в отличие от парламентского, предлагается установить в Петербурге 30 ноября днем ликвидаторов только аварии на Чернобыльской АЭС, а не всех радиационных катастроф.

Кроме того, комитет по социальной политике отдельным законопроектом предлагает включить в перечень петербуржцев, имеющих право на соцподдержку, граждан, получивших из-за чернобыльской катастрофы лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, и инвалидов I или II группы из числа граждан, принимавших в 1986 – 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий этой катастрофы.

Кроме того, на соцподдержку в случае принятия этого закона смогут претендовать и инвалиды I или II группы из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска и тех, кто подвергся радиационному воздействию из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Городская администрация хочет наделить их правом на оздоровительный отдых в государственных учреждениях.

Кроме того, на соцпомощь и возможность оздоровительного отдыха в госучреждениях смогут претендовать ветераны боевых действий, имеющие инвалидность I или II группы.