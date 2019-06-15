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10:29

ОМОН задержал посетителей общественного пространства "Яма" в Москве

фото ЗакС политика ОМОН задержал посетителей общественного пространства "Яма" в Москве

Вечером 14 июня бойцы ОМОНа массово задерживали посетителей Хохловской площади в Москве, известной как «Яма», передает «Медиазона».

Перед ОМОНовцами к «Яме» пришли активисты прокремлевского движения «Лев против» - они выступают против распития алкогольных напитков в публичных местах. Бойцы хватали тех, на кого указывали эти активисты. Было задержано не менее 10 человек, передает «МБХ медиа».

По свидетельству «Медиазоны», одну из девушек бойцы ОМОНа волокли по асфальту. Также в автозак попал актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ», но его вскоре отпустили. Около семи задержанных вскоре отпустили из отдела полиции без протоколов, передает «МБХ медиа» со ссылкой на одну из задержаных, еще около 8 – 10 человек оставались.

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11:40    
Безумная власть на поводу у провокаторов.

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