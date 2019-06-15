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14:58

Росстат впервые включил в статистику погибших от военных действий

фото ЗакС политика Росстат впервые включил в статистику погибших от военных действий

Росстат впервые отчитался о количестве россиян, погибших в результате военных действий, обратил внимание РБК.

В сведениях о смертности населения по причине смерти за 2018 год появились данные о погибших «от повреждений в результате военных действий». По данным Росстата, таким образом погибли четыре человека. В аналогичных таблицах смертности за 2016-2017 год такого пункта не было.

С 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. В сентябре 2018 года глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев отчитался о 112 погибших российских военных, с тех пор российские СМИ и Минобороны сообщили о еще по меньшей мере пятерых убитых.

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