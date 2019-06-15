Смольный планирует установить почти 600 новых остановок транспорта

Смольный до середины 2020 года собирается оборудовать порядка 600 новых остановок транспорта в Петербурге, сообщил замдиректора ГКУ «Организатор Перевозок» Дмитрий Процкий в интервью «Фонтанке.ру».

«Нам нужно оборудовать порядка 590 остановок. Это около 10% от того, сколько есть сейчас», - сказал Процкий.

По его словам, это «проблема, которая сейчас обсуждается». К примеру, согласно требованиям по организации остановок, каждая должна иметь заездной карман – а в центре города выполнить это очень проблематично.

Новые остановки планируют оборудовать до июля 2020 года. На некоторых из них, на первых порах, установят лишь табло и знаки остановок, без павильона и заездного «кармана».

Смольный планирует отказаться от большинства коммерческих маршрутков, увеличив взамен число городских автобусов. Случиться это может к июлю 2020 года, сообщил Процкий. По его словам, власти собираются заключить госконтракты на 350 маршрутов, в том числе на 70 ныне действующих для маршруток.