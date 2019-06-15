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17:32

Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

фото ЗакС политика Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму, сообщив о своем решении в Facebook.

Ее решение связано с негативным давлением на нее: Федермессер заявила, что «уступает тем, кто сильнее». «Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике - это грязь, но я не думала, что до такой степени», - сказала Федермессер.

«Когда бьют в спину, меня это выбивает из колеи. Я хочу и готова видеть своё имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь)-Федермессер. Все. Противостояния больше нет», - говорится в заявлении Федермессер.

Она напомнила, что в последние два месяца ее обвиняли в том, что она перестала «озвучивать властям правду», ее обвиняли в намерениях «грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ». «Это ложь», - подчеркнула Федермессер. По ее словам, эти два месяца перевернули ее представления о границах допустимого в критике.

Федермессер не раз критиковал политик Алексей Навальный из-за того, что она участвует в выборах в том же округе, что и юрист ФБК Любовь Соболь. В том же округе участвует в выборах Сергей Митрохин, бывший глава московского «Яблока». В мае Федермессер называла конкуренцию с Соболь «самым крутым, что могло бы быть».

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