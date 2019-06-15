Дольщики ЖК "Ижора Парк" объявили бессрочную голодовку

Дольщики жилого комплекса «Ижора Парк» объявили голодовку, сообщила в соцсетях представительница дольщиков Надежда Арно.

По ее словам, голодовка будет бессрочной, пока требования дольщиков не удовлетворят. В противном случае ряды голодающих будут увеличиваться, написала Арно.

Дольщики планируют голодать, чтобы добиться оплаты аванса подрядным организациям, готовым возобновить возведение ЖК «Ижора парк». Комплекс начинала строить ГК «Норманн», задержка по сдаче – более трех лет. Весной объект перешел к компании E3 Group. Однако, по словам дольщиков, E3 Group не может заплатить подрядчикам из-за того, что глава ГК «Норманн» Владимир Смирнов отказывается подписываться под платежами подрядчикам.

Изначально дольщики планировали начать голодовку 12 июня, но перенесли на 15-е число по просьбе зампредседателя комитета по строительству Евгения Барановского.