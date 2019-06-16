Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета в космос

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутата Госдумы, космонавта Валентину Терешкову с 56-летней годовщиной со дня ее одиночного полета вокруг Земли, передает РИА «Новости».

Володин назвал полет Терешковой «настоящим прорывом в освоении космоса» и отметил, что это расширило «горизонты возможного для всего человечества». «Слава этого подвига не меркнет с годами. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами», - говорится в поздравлении Володина.

16 июня 1963 года Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, совершила полет в космос в качестве командира корабля «Восток-6» по программе группового полета с «Восток-5». Ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли за почти трое суток.