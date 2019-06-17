Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:26

Прокуратура оценила нанесенный экологии России урон в 12 млрд рублей

фото ЗакС политика Прокуратура оценила нанесенный экологии России урон в 12 млрд рублей

В 2018 году экологии России был нанесен общий ущерб в сумме 12 млрд рублей, передает ТАСС заявление представителя Генеральной прокуратуры Егора Мирошника. Основная часть нарушений приходится на лесную отрасль.

Однако, отметил прокурор, на данный момент количество совершенных экологических преступлений пошло на спад.

"С 2009 года по 2018 год число регистрируемых в стране экологических преступлений сократилось почти в два раза", - такие данные озвучил Мирошник во время российско-китайского круглого стола.

Всего в 2018 году Генпрокуратура выявила около 300 тысяч нарушений экологического законодательства, возбуждено две тысячи уголовных дел.

Напомним, опасаясь экологической катастрофы, жители Архангельской области и Подмосковья на протяжении уже долгого времени протестуют против возведения в их регионах новых мусорных полигонов, расположенных в непосредственной близости к городам.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:16    
Эта власть путино-едрисья умеет, только, наводить везде срач, да свой народ обирать! Денег наворовали немеряно! А выделит сумму на мусор.перерабатывающие заводы денег жалко, как бы не повесились от жадности?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
14:37 Муниципал: Жители МО «Звездное» ищут муниципальную газету с объявлением о выборах

14:30 Опробовав новую методику, ВЦИОМ вновь зафиксировал падение рейтинга доверия Путину

14:05 В Москве скончался бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков   1

13:53 На Минеральной улице пытались поджечь костел   1

13:40 Медведев разрешил крымским компаниям скрывать свои данные в ЕГРЮЛ   1

13:34 Муниципал: Кандидат в депутаты МО Финляндский округ подняла тему детей-сирот   1

13:29 Муниципал: На праймериз ЕдРа в «Звездном» победил действующий глава МО

13:05 Компания Ротенберга получила 881 млн рублей на обслуживание Крымского моста   2

12:55 В отказе РПЦ от храма в екатеринбургском сквере Ганапольский услышал наглость   1

12:39 Чиновников Калининградской области подозревают в хищениях 3,2 млн рублей

12:35 "Лик" патриарха Кирилла проступил в дупле березы в Южно-Приморском парке   1

12:05 Торговый мост капитально отремонтируют за 80 млн рублей

11:59 Максим Шевченко обещает помочь всем, кто идет на выборы против власти   2

11:38 Телеведущий Киселёв показал сюжет о возможных заказчиках убийства Захарченко и Моторолы   2

11:35 На акцию в защиту Шиеса от мусора вышло более 4 тысяч северодвинцев   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.