Семья Шестуна записала видеобращение для "Прямой линии" с Путиным

Семья бывшего руководителя Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в очередной раз обратилась к главе государства, Владимиру Путину, с просьбой прекратить уголовное преследование пребывающего под арестом экс-чиновника и помочь выявить тех, кто мог заказать дело, поделилась с "МБХ медиа" Юлия Шестун.

Обращение записано на видео, которое, надеются родственники Шестуна, покажут Путину во время "Прямой линии", которая состоится 20 июня.

5 июня пребывающий под арестом бывший госслужащий из-за ухудшившихся проблем со здоровьем прервал более чем трехмесячную голодовку, а уже 6 июня ему вновь до 13 сентября продлили срок ареста.

Уголовное преследование Шестуна связано с инкриминируемыми ему махинациями с подмосковной землей на сотни миллионов рублей, однако сам он считает себя жертвой политической расправы: в начале 2018-го года он поддержал протест жителей нескольких городов Подмосковья, восставших против возведения мусорных полигонов. Это, в его трактовке, сильно не понравилось властям, в связи с чем после угроз и "неформальных" переговоров, не поколебавших его позицию, чиновника поместили под стражу.