Телеведущий Киселёв показал сюжет о возможных заказчиках убийства Захарченко и Моторолы

На телеканале "Россия 1" в программе "Вести недели с Дмитрием Киселёвым" вышел сюжет о боевых действиях на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики: в частности, были названы имена сотрудников Службы безопасности Украины, якобы причастные к убийству полевых командиров Донбасса - Александра Захарченко и Арсена Павлова (позывной - Моторола).

В репортаже показан пожелавший остаться инкогнито человек, заявивший, что к совершению терактов, в которых погибли военные, повинен некто Сергей Моторин. На данный момент он, по словам анонима, занимает пост помощника начальника 5-го Управления ДКР (департамента контрразведки СБУ - прим. ЗАКС.Ру).

"Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко", - утверждает герой сюжета.

Между тем, каким образом Моторин может быть связан с убийствами, - не уточняется. В репортаже звучат и другие имена представителей спецслужб Украины - Владислава Долговяза, Андрея Мушты, Андрея Байдала (Швед).

Напомним, экс-глава ДНР Александр Захарченко был взорван в донецком ресторане "Сепар" 31 августа 2018 года.

Его коллега "по ремеслу" Арсен Павлов, известный, как писала "Новая газета", своими изуверствами над пленными, умер в 2016 году от взрыва бомбы, заложенной возле лифта дома, где он жил.