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Новости

11:59

Максим Шевченко обещает помочь всем, кто идет на выборы против власти

фото ЗакС политика Максим Шевченко обещает помочь всем, кто идет на выборы против власти

Политический журналист Максим Шевченко, тяготеющий к левому движению, публично, на своем YouTube-канале пообещал всем желающим бросить вызов действующей власти в Единый день голосования 8 сентября оказать свою посильную помощь. Побудило его к этому раздражение, вызванное, в свою очередь, тем, что уже сейчас можно говорить о неких закулисных договоренностях мнимых оппозиционеров с администрацией президента и единороссами. Его также не устраивает выдвижение различного рода артистов и спортсменов, формально не представляющих власть, но, по убеждению Шевченко, явно управляемых ей. Наконец, "системная оппозиция", судит он по событиям в регионах, повсеместно выставляет заведомо слабых кандидатов. 

"Обращаюсь к любому оппозиционеру по всей стране, не только от КПРФ: каждый, кто идет принципиально против власти, без тайных соглашений, мне все равно, будь это коммунист, "яблочник", либерал, националист - я помогу чем могу", - заверил ведущий. 

Публициста и "общественника" также не устраивает выдвижение различного рода артистов и спортсменов, формально не представляющих власть, но, по убеждению Шевченко, явно управляемых ей. Наконец, "системная оппозиция", судит он по событиям в регионах, повсеместно выставляет заведомо слабых кандидатов. Желающий перемен в стране, Шевченко готов предложить бескомпромиссным кандидатам целый ряд услуг. 

"Я помогу стримами, личным присутствием, если надо, я помогу как политтехнолог, причем помогу из политических соображений, без всякой бизнес-составляющей. Просто потому, что тайные сговоры с властью вызывают у меня отвращение, инстинктивное и тошнотворное". 

В настоящий момент, помимо работы в медиасфере, журналист является депутатом Владимирской областной думе. В начале года он был готов к борьбе за пост губернатора Петербурга, но, когда КПРФ остановилась на кандидатуре Владимира Бортко, решил не вставать на пути у единомышленника.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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12:34    
Шевченко показал непредвзятость готовностью помочь любому, независимо от политических взглядов, кто готов противостоять разъедающей наше общество коррупции. Достойный уважения гражданский поступок.

12:20    
Шевченко ничтожен и никчемен, потому и помощь от него будет нулевая!

Страница 1-ая (всего: 1)
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