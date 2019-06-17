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12:05

Торговый мост капитально отремонтируют за 80 млн рублей

фото ЗакС политика Торговый мост капитально отремонтируют за 80 млн рублей

Петербургское государственное бюджетное учреждение "Мостотрест" заключило с АО "Возрождение" контракт на капитальный ремонт Торгового моста, передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Стоимость работ, которые должны быть завершены до 15 октября 2020 года, составит 80,3 млн рублей.

Отмечается, что переправа, являющаяся объектом культурного наследия, уже давно нуждается в "обновлении": эксперты выявили дефекты, снижающие показатели грузоподъемности и долговечности сооружения, которые и предстоит устранить ремонтной бригаде. В рамках капремонта подрядчик установит также монолитную железобетонную плиту на существующее металлическое пролетное строение и заменит опорные части моста. 

"Помимо этого, будут отреставрированы гранитные элементы переправы и устроено новое гранитное парапетное ограждение. Специалисты произведут очистку и окраску металлических элементов, отреставрируют перильное ограждение и уложат новое асфальтобетонное покрытие проезжей части. Торшеры-фонари и светильники отреставрируют в условиях мастерской", - добавили в КРТИ.

Ради ремонта Торгового моста, соединяющего Театральную площадь и улицу Союза Печатников, перекроют движение для авто- и водного транспорта.

 

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