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Новости

13:05

Компания Ротенберга получила 881 млн рублей на обслуживание Крымского моста

фото ЗакС политика Компания Ротенберга получила 881 млн рублей на обслуживание Крымского моста

Подконтрольная бизнесмену Аркадию Ротенбергу российская строительная компания "Мостотрест" получила подряд на круглогодичное обслуживание автомобильной части Крымского моста на сумму 881 млн рублей, передают "Ведомости".

Изначально конкурс был признан несостоявшимся, так как на лот была подана всего одна заявка. В итоге ФКУ "Упрдор „Тамань“" вынуждена была воспользоваться услугами "Мостотреста", который будет следить за качеством дорожного полотна переправы, закупать необходимые для ремонта материалы и устранять последствия ДТП.

За невыполнение обязательств или за их недоброкачественное исполнение компании может грозить штраф.

В прошлом году, пишут "Ведомости", контракт, заключенный с "Мостотрестом", обходился "казне" в два раза дешевле -  480 млн рублей.

Открыли переправу 15 мая 2018 года президент Владимир Путин и Аркадий Ротенберг, чьи структуры занимались её строительством. Позднее Евросоюз ввел санкции против данных компаний. Мост возводили с февраля 2016 года, изначально запустить движение по нему хотели в декабре 2018 года, однако это удалось сделать на полгода раньше. Общая стоимость строительства – порядка 228 млрд рублей. Протяженность моста – 19 километров. Это первый мост, соединивший Крым с Краснодарским краем: ранее регионы соединяла паромная переправа.

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13:24    
Никто в России не брался за строительство моста через Керченский пролив, да и браться реально было совершенно некому, а Ротенберг взялся, говорят под мощным давлением Путина, и построил великолепный авто и ж\д мост, применив все современные технологии в мировой практике!!! Браво! За год с открытия по мосту проехало более 5 МИЛЛИОНОВ(!!!!!!!!) транспортных средств, а 2 дня назад пролив по мосту от берега до берега преодолел первый ж\д состав с щ[цензура]ью...А сколько было скептиков о невозможности постройки, особенно в прозападной среде...

13:14    
Были бы все евреи в России, как Рошаль, Михельсон, Ротенберг идр., которые пашут на Россию больше и лучше, чем абсолютное большинство этнических русских! Но таких как они крайне мало, в основном ненавистники России, вроде Шендеровича-Макаревича, Альбац, Вишневского с Резником и др.

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