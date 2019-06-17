Медведев разрешил крымским компаниям скрывать свои данные в ЕГРЮЛ

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому руководителям компаний, зарегистрированных в Крыму и Севастополе - или имеющим там филиал, разрешается скрывать доступ к своим данным, опубликованным в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ, на который ссылается сотрудник ФБК Георгий Албуров у себя в Twitter, приводится на портале правовой информации.

В постановлении за подписью премьера имеется пункт, предполагающий, что в ЕГРЮЛ можно скрыть данные также тех юрлиц, в отношении которых иностранным государством установлены меры ограничительного характера, иначе говоря - введены санкции.

Помимо прочего правительство позволило засекречивать свои данные кредитным организациям, относящимся к категориям уполномоченных банков.

Добавим, в мае в Госдуму был внесен законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете данных, которые способствуют введению санкций в отношении России. Документ предполагает введение уголовной ответственности со штрафом до 5 млн рублей.