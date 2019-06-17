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Новости

13:40

Медведев разрешил крымским компаниям скрывать свои данные в ЕГРЮЛ

фото ЗакС политика Медведев разрешил крымским компаниям скрывать свои данные в ЕГРЮЛ

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому руководителям компаний, зарегистрированных в Крыму и Севастополе - или имеющим там филиал, разрешается скрывать доступ к своим данным, опубликованным в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ, на который ссылается сотрудник ФБК Георгий Албуров у себя в Twitter, приводится на портале правовой информации. 

В постановлении за подписью премьера имеется пункт, предполагающий, что в ЕГРЮЛ можно скрыть данные также тех юрлиц, в отношении которых иностранным государством установлены меры ограничительного характера, иначе говоря - введены санкции.

Помимо прочего правительство позволило засекречивать свои данные кредитным организациям, относящимся к категориям уполномоченных банков.

Добавим, в мае в Госдуму был внесен законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете данных, которые способствуют введению санкций в отношении России. Документ предполагает введение уголовной ответственности со штрафом до 5 млн рублей.

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14:15    
Это правда, что крупные компании боятся заходить в Крым из-за санкций! Но есть всевозможные обходные пути, одним из которых будет и решение Медведева...В Крыму сейчас и в ближайшее время жара до +33, солнечно, морская вода +25!!! Из Питера в Симферополь 10-11 авиарейсов ежедневно. Все на отдых в Крым! Поможем РОССИЙСКОМУ Крыму российским рублём в деле развития курортной инфраструктуры во благо наших детей и внуков! Кстати, начинается ажиотаж с получением российского гражданства по упрощённой схеме среди крымчан, выехавших с него до 2014 года...Первые 125 человек, прежде всего, граждан Украины уже подали комплект документов, тысячи в очереди...

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