В Москве скончался бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

На 94 году жизни ушел из жизни бывший первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности СССР, начальник пятого, "идеологического" управления, генерал армии Филипп Бобков, передает РИА "Новости".

Точная причина кончины экс-силовика не называется, однако уточняется, что он умер в реанимации в столичной больницы на улице Щукинской.

Филипп Бобков появился на свет 1 декабря 1925 года на Украине. После службы в рядах Красной армии, по окончании Великой Отечественной войны был направлен на учебу в школу военной контрразведки "Смерш", по окончанию которой получил звание офицера. В 1946 году Бобков получил пост в центральном аппарате Министерства государственной безопасности СССР.

В числе наград имеет три ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, орденом Славы III и другие.