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14:30

Опробовав новую методику, ВЦИОМ вновь зафиксировал падение рейтинга доверия Путину

фото ЗакС политика Опробовав новую методику, ВЦИОМ вновь зафиксировал падение рейтинга доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вновь зафиксировал падение рейтинга доверия действующему главе государства Владимиру Путину, следует из результатов опроса, проведенного с 3 по 9 июня.

Так, по данным ВЦИОМ, президенту доверяют 71,1% респондентов, однако неделей ранее показатели были выше - 72,4%. В негативном контексте о Путине высказались 25% опрошенных.

С недавнего времени ВЦИОМ проводит свои социологические изыскания по новой методике. Сначала участникам исследования задается прямой вопрос: "Скажите, вы доверяете или не доверяете [называется фамилия политика]?". В числе кандидатов - Путин, Дмитрий Медведев,  Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. У всех перечисленных выше рейтинг доверия на данный момент не пересек отметки в 40%.

После прямого вопроса, социологи задают опрашиваемым открытый: "Кому из политиков вы доверяете?". В списке претендентов на общественное доверие, после Путина, присутствуют Сергей Шойгу (13,2%) и Сергей Лавров (11,4%).

Новый метод опроса ВЦИОМ избрал для себя после того, как в мае был зафиксирован рекордно низкий показатель недоверия главе государства - 31,7%. Через некоторое время социологи отчитались о "сенсационном" колебании рейтинга: выяснилось, что Путину доверяют не 30% россиян, а 72,3%.

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