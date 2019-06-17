Леониду Волкову сократили срок ареста с 15 до 8 суток

Соратнику оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову горсуд Москвы сократил срок административного ареста с 15 до 8 суток, в связи с чем он уже завтра покидает стены спецприёмника, поделился у себя в Twitter директор ФБК Иван Жданов.

10 июня Волкова арестовали на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению пешеходов и транспортных средств.

Общественника задержали прямо на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущие 20 суток за освещение митинга против пенсионной реформы, который состоялся 9 сентября 2018 года. Тогда же полицейские грозились составить на него протоколы за каждую, прошедшую в тот день в РФ, акцию. В случае, если бы данный сценарий "обрел" реальность, Волкову предстояло бы провести в стенах специализированного учреждения ближайшие 4 месяца.