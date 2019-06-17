Социальным такси в Петербурге смогут воспользоваться все ветераны и инвалиды ВОВ

Услуга социального такси в городе на Неве станет доступной в том числе для всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны: соответствующие поправки в Социальный кодекс Петербурга внесены на рассмотрение Заксобрания.

"Эта услуга - не роскошь, а возможность для пожилых и маломобильных петербуржцев добраться до больниц, поликлиник, социальных учреждений. Всё это места, посещение которых для них подчас жизненно необходимо", - прокомментировал инициативу спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Изначально с представленной инициативой выступил петербургский омбудсмен Александр Шишлов, озвучивший её во время своего выступления в ЗакСе 20 марта.

В настоящее время ветераны ВОВ и блокадники могут воспользоваться социальным такси только в том случае, если у них есть инвалидность.

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