В Москве к концу 2020 года обещают достроить главный храм МЧС

В столичном районе Фили-Давыдково до конца 2020 года должны довозводить главную святыню МЧС - храм Смоленской иконы Божией матери, поделился с "Интерфаксом" депутат Госдумы и куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин.

Он уточнил, что религиозный объект планируют завершить к 27 декабря - к 30-летию аварийно-спасательного министерства.

Православный комплекс будет состоять из двух храмов: один рассчитан на 500 прихожан, второй - на минимум 300.

Добавим также, что к 2020 году в парке "Патриот" в Подмосковье строители должны завершить возведение главного 95-метрового храма Вооруженных сил РФ. Центральную икону в нем создадут на деньги Владимира Путина, а для ступеней используют немузейное оружие Вермахта.