Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:41

Миронов напомнил Путину о "народосбережении"

фото ЗакС политика Миронов напомнил Путину о "народосбережении"

Накануне "прямой линии" президента Владимира Путина с населением, запланированной на 20 июня, лидер справедливороссов Сергей Миронов удостоился личной встречи с главой государства, говорится на сайте депутата. В основном их диалог затронул проблему коррупции как часть "народосбережения" и методы борьбы с ней. По мнению Миронова, его и Путина взгляд на проблему во-многом совпадают: Путин не раз говорил о приоритете "народосбережения", и в связи с этим Миронов напомнил ему о важности внесенного еще в декабре в Госдуму соответствующего законопроекта СР.

Что касается непосредственно злоупотреблений и хищений, то Миронов в ряде случаев находит целесообразным ужесточение применяемого по отношению к нарушителям государственного инструментария.

"Если человек признан коррупционером и если это доказано в суде, то вариант конфискации имущества у нас сейчас есть, но во многих странах следует ещё и проверка имущества ближайших родственников. И если нет доказательств, что это имущество либо ценности приобретены законным путём, то тоже конфискуется в пользу государства", - привел он полезный, на его взгляд, пример.

Любое одобрительное слово Путина, произнесенное публично, как правило, дает ход той или иной законодательной инициативе, признался Миронов, желая, чтобы именно таким образом некоторые инициативы его однопартийцев (например, "О народосбережении") как можно скорее воплотились в жизнь. Если же президент молчит, то депутаты часто ведут себя по отношению к законопроектам эсеров "настороженно".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:20    
НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ в России сегодня крайне важная проблема, так как за прошлый год родилось россиян на сотни тысяч меньше, чем умерло! В этом году ситуация будет ещё хуже, численность населения России из-за этого стремительно уменьшается...Путин за счёт жителей ДНР и ЛНР-новых россиян её выправит, но естественный "прирост" всё равно останется в серьёзнейшем МИНУСЕ-тысяч 300-400 за год...Удивлению нет предела, когда читаешь официальные данные по переписи населения СССР, когда естественный прирост был всегда большим! К примеру, за 30 лет правления Сталина естественный прирост в среднем был примерно 1,5 миллиона человек ежегодно

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
21:39 Муниципал: Член Горизбиркома о «тайных» назначениях выборов: Повторяется история 2014 года

20:55 BadComedian заключил "мировую" с поддерживаемой Минкультом компанией Kinodanz

20:35 Муниципал: Муниципальное дежавю

20:23 Муниципал: Петродворцовый район: «Большой ротации не будет»

20:20 Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

19:42 Удальцов решил поучаствовать в "прямой линии" с Путиным через СМИ

19:11 Макаров обошел всех глав региональных Заксобраний по упоминаниям в СМИ за май   1

18:58 Муниципал: Сторонники Навального узнали о «тайном» объявлении выборов в МО «Сампсониевское»   1

18:55 Беглов попросил всех желающих помитинговать в день "Алых парусов" "не омрачать праздник" детям   3

18:39 Муниципал: Центризбирком недоволен утаиванием выборов в петербургских муниципалитетах

18:31 Коллег Голунова по "Медузе" вызывают на допросы по делу об обороте наркотиков

18:09 Милонов примет граждан, чьим депутатом был скончавшийся Павел Зеленков

18:03 В Петербурге полицейские задержали несовершеннолетнего основателя профсоюза школьников

17:41 Миронов напомнил Путину о "народосбережении"   1

17:36 Муниципал: Сотрудников ИКМО «Сосновское» застали за чаепитием в часы приема документов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.