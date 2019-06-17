Миронов напомнил Путину о "народосбережении"

Накануне "прямой линии" президента Владимира Путина с населением, запланированной на 20 июня, лидер справедливороссов Сергей Миронов удостоился личной встречи с главой государства, говорится на сайте депутата. В основном их диалог затронул проблему коррупции как часть "народосбережения" и методы борьбы с ней. По мнению Миронова, его и Путина взгляд на проблему во-многом совпадают: Путин не раз говорил о приоритете "народосбережения", и в связи с этим Миронов напомнил ему о важности внесенного еще в декабре в Госдуму соответствующего законопроекта СР.

Что касается непосредственно злоупотреблений и хищений, то Миронов в ряде случаев находит целесообразным ужесточение применяемого по отношению к нарушителям государственного инструментария.

"Если человек признан коррупционером и если это доказано в суде, то вариант конфискации имущества у нас сейчас есть, но во многих странах следует ещё и проверка имущества ближайших родственников. И если нет доказательств, что это имущество либо ценности приобретены законным путём, то тоже конфискуется в пользу государства", - привел он полезный, на его взгляд, пример.

Любое одобрительное слово Путина, произнесенное публично, как правило, дает ход той или иной законодательной инициативе, признался Миронов, желая, чтобы именно таким образом некоторые инициативы его однопартийцев (например, "О народосбережении") как можно скорее воплотились в жизнь. Если же президент молчит, то депутаты часто ведут себя по отношению к законопроектам эсеров "настороженно".