BadComedian заключил "мировую" с поддерживаемой Минкультом компанией Kinodanz

Видеоблогеру Евгению Баженову, который больше известен как BadComedian и который специализируется на обзорах и критике художественных фильмов, удалось заключить мировое соглашение с компанией Kinodanz, ранее подавшей на него иск. Об этом стало известно "Интерфаксу".

"Стороны в соглашении заявляют, что данная ситуация урегулирована и никаких претензий нет. Ожидается, что 24 июня данное соглашение будет принято судом", - приводятся слова адвоката Сергея Панченко, прдставляющего интересы кинокритика.

Детали договоренности сторон представляют собой коммерческую тайну.

Конфликт начался с того, что в своей разгромной рецензии на фильм "За гранью реальности" Баженов использовал отрывки из него, чем нарушил, с точки зрения производителя картины Kinodanz, авторские права. От блогера потребовали удаления видеообзора и выплаты компенсации в размере 1 млн рублей.

Баженов был категорически не согласен с претензиями, полагая, что кино, снятое на деньги налогоплательщиков, налогоплательщики имеют право посмотреть на каком угодно канале (Минкульт действительно оказывает Kinodanz финансовую поддержку).

В защиту Баженова высказывались депутаты Государственной думы Валерий Рашкин, Виталий Милонов и Владимир Бортко, а также телеведущая Ксения Собчак.