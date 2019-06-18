"Левада-центр": Большинство россиян находит обязательной для мужчин службу в армии

Социологическая организация "Левада-центр" опубликовала новое исследование, в котором статистически анализируется отношение россиян к различным аспектам военной службы. Как показывают свежие цифры, точка зрения, согласно которой каждый "настоящий мужчина" должен отслужить в армии, в России главенствует: ее придерживается 60 процентов респондентов. Противоположное мнение, протест против воинской повинности в любых ее формах высказали 12 процентов опрошенных.

Что же касается боеспособности российской армии, то здесь единодушия среди сограждан еще больше: 88 процентов собеседников "Левады" уверены, что отечественные вооруженные силы способны дать достойный и эффективный отпор любому врагу.

За полный переход на контрактную армию ратует 31 процент тех, с кем поговорили социологи.

В репрезентативную группу респондентов, беседы с которыми проводились в конце мая, попали чуть более 1600 совершеннолетних россиян из 50 регионов страны.