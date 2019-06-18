ООН: Население России может сократиться на треть

Эксперты ООН обнародовали новейший демографический доклад, в котором говорится о предполагаемом росте и падении численности населения на планете в целом и в отдельных государствах. Специалисты ожидают, что к середине XXI века на Земле будет жить на два миллиарда больше человек, чем сегодня, и таким образом общая численность мирового населения достигнет 9,7 млрд человек. На англоязычный текст ссылается РИА "Новости".

В России, согласно докладу, может начаться как положительная, так и негативная демографическая тенденция. Оптимистичный прогноз гласит, что на рубеже ХХII века число россиян вырастет до 180 млн человек. Альтернативные предположения, содержащиеся в документе, указывают на то, что реален вариант, при котором этот показатель упадет до 85 млн.

Если верить последней переписи населения, проведенной в 2010 году, в Российской Федерации живет 142,8 млн человек.