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12:07

Архангельские писатели и журналисты просят Путина прекратить строительство свалки в Шиесе

фото ЗакС политика Архангельские писатели и журналисты просят Путина прекратить строительство свалки в Шиесе

Поморские литераторы и журналисты написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором настоятельно просят его повлиять на ход возведения мусорного полигона близ станции Шиес в Архангельской области, а именно не допустить его появления, извещает издание "НД 29".

Авторы обращения, под которым подписались 57 человек, акцентируют внимание главы государства на том, что никогда еще в истории Поморья не было такого консолидированного протеста, "как не было и столь угрожающей для природы, хозяйства, людей, для самой жизни Севера ситуации".

Местные власти считают приоритетным мнение бизнеса, а не людей, поэтому любое "воззвание" к ним бесполезно. Чаще всего активисты сталкиваются либо с отписками чиновников, либо с агрессией со стороны силовиков.

"Цинично и грубо затронуто человеческое достоинство северян, корневая, не конвертируемая ни в какую валюту система души и духа. И потому сейчас мы уже ничего не просим. Мы требуем прекратить всякое строительство на Шиесе. Мы требуем разработать достойную, экологичную, цивилизованную систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Мы требуем относиться к жителям севера с уважением. Мы требуем извинений за то невероятное эмоциональное напряжение, в котором нас всех обрекли жить, извинений от тех, кто в этом виноват", - настаивают авторы послания.

Жители Архангельской области препятствуют завозу подмосковного мусора на железнодорожную станцию Шиес в течение уже нескольких месяцев в ежедневном режиме. Обитатели соседних республик тоже недовольны перспективой появления полигона.

На площадке, где периодически возобновляется стройка, протестующие периодически сталкиваются с агрессией со стороны как охранников ЧОП, так и дежурящих на месте правоохранителей.

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