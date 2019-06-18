Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:40

Комментируя отчет о миллиардных хищениях леса, глава Красноярского края вспомнил Гитлера

фото ЗакС политика Комментируя отчет о миллиардных хищениях леса, глава Красноярского края вспомнил Гитлера

Руководитель Красноярского края Александр Усс, услышав озвученные в отчете главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко цифры о хищении 47 млрд рублей в лесной отрасли, выразил возмущение, процитировав лидера фашистской Германии, передает "Сибирь.Реалии".

Как считает Усс, обозначенная Давыденко сумма отражает "экспортную выручку всех предприятий края".

"Причем здесь коррупция и карманы чиновников, я себе представить не могу. Мне вспоминается цитата, если я не ошибаюсь, Геббельса, из времен фашистской Германии, что «чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят люди»", - заявил Усс, ошибочно приведя слова Гитлера из книги "Майн Кампф" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Резюмируя сказанное выше, глава Красноярского края сообщил, что "шокирован беззастенчивой наглостью и цинизмом людей, которые произнесли эти цифры".

"Именно те, кто кричит "грабят", не сделали ничего, чтобы внести какие-то предложения. Такие наезды, стремление создать напряженность, они есть и будут. Но у губернатора все в порядке с психикой", - уверен Усс.

Ранее дочь главы Счетной палаты по Красноярскому краю Татьяны Давыденко обратилась к Владимиру Путину с просьбой защитить её мать от ставших поступать после публикации доклада о коррупции угроз.

Доклад Давыденко вызвал бурю негодования у местных чиновников.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
16:25 Заседание по делу "Нового величия" отложили из-за кори в столичном СИЗО

16:03 Муниципал: Замглавы администрации «Звездного» только через 9 дней узнал об объявленных в МО выборах

15:59 По решению Верховного суда семь политических партий прекратили существование

15:47 Муниципал: Вишневский: В МО Пулковский меридиан выборы назначили 9 июня

15:37 Медведеву видится правильным повышение детских пособий до прожиточного минимума

15:19 Паблик «Жизнь в Кудрово» заинтересовал Центр «Э» из-за комментариев о «Единой России»

14:59 Белковский раскрыл секрет успеха Сечина   1

14:56 СПЧ представил правительству свои меры по отказу от одноразового пластика

14:31 КС РФ запретил властям отказывать в проведении митингов из-за неуказанных мер безопасности

14:20 Милонов объяснил различия между "хорошей" и ЛГБТ-радугами

13:57 ВС РФ выступил за отмену клеток в залах судов

13:53 Муниципал: В «молчаливой» очереди у ИКМО Сосновское узнали сотрудника муниципалитета   1

13:49 Муниципал: Рабочая группа вынесла на заседание ГИК вопросы о «тайном» назначении выборов

13:33 Александр Шестун порезал себя во время судебного заседания   2

13:11 Госдума одобрила закон о приостановке ДРСМД   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.