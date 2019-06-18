Комментируя отчет о миллиардных хищениях леса, глава Красноярского края вспомнил Гитлера

Руководитель Красноярского края Александр Усс, услышав озвученные в отчете главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко цифры о хищении 47 млрд рублей в лесной отрасли, выразил возмущение, процитировав лидера фашистской Германии, передает "Сибирь.Реалии".

Как считает Усс, обозначенная Давыденко сумма отражает "экспортную выручку всех предприятий края".

"Причем здесь коррупция и карманы чиновников, я себе представить не могу. Мне вспоминается цитата, если я не ошибаюсь, Геббельса, из времен фашистской Германии, что «чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят люди»", - заявил Усс, ошибочно приведя слова Гитлера из книги "Майн Кампф" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Резюмируя сказанное выше, глава Красноярского края сообщил, что "шокирован беззастенчивой наглостью и цинизмом людей, которые произнесли эти цифры".

"Именно те, кто кричит "грабят", не сделали ничего, чтобы внести какие-то предложения. Такие наезды, стремление создать напряженность, они есть и будут. Но у губернатора все в порядке с психикой", - уверен Усс.

Ранее дочь главы Счетной палаты по Красноярскому краю Татьяны Давыденко обратилась к Владимиру Путину с просьбой защитить её мать от ставших поступать после публикации доклада о коррупции угроз.

Доклад Давыденко вызвал бурю негодования у местных чиновников.