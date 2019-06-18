Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:56

Москалькова выступает за исключение пищевого мака из списка наркотиков

фото ЗакС политика Москалькова выступает за исключение пищевого мака из списка наркотиков

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает правильным снять количественные ограничения с продажи пищевого мака и исключить его из перечня наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, передает "Интерфакс". По ее мнению, ситуация, при которой торговля маком несет в себе постоянный риск для коммерсанта, не является приемлемой.

"Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака", - привела она пример, который часто становится основанием для преследования людей, не являющихся "общественно опасными".

Часто называемая "народной" "наркотическая" 228 статья УК нуждается в корректировке, уверена чиновница.

"Закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - поясняет она свою мысль, апеллируя все к тому же примеру с крупными продажами пищевого мака.

В июне на фоне шумихи, вызванной уголовным делом против журналиста Ивана Голунова, спикер Государственной думы Вячеслав Володин пообещал, что его коллеги как можно скорее проанализируют правоприменительную практику 228 статьи.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
16:03 Муниципал: Замглавы администрации «Звездного» только через 9 дней узнал об объявленных в МО выборах

15:59 По решению Верховного суда семь политических партий прекратили существование

15:47 Муниципал: Вишневский: В МО Пулковский меридиан выборы назначили 9 июня

15:37 Медведеву видится правильным повышение детских пособий до прожиточного минимума

15:19 Паблик «Жизнь в Кудрово» заинтересовал Центр «Э» из-за комментариев о «Единой России»

14:59 Белковский раскрыл секрет успеха Сечина   1

14:56 СПЧ представил правительству свои меры по отказу от одноразового пластика

14:31 КС РФ запретил властям отказывать в проведении митингов из-за неуказанных мер безопасности

14:20 Милонов объяснил различия между "хорошей" и ЛГБТ-радугами

13:57 ВС РФ выступил за отмену клеток в залах судов

13:53 Муниципал: В «молчаливой» очереди у ИКМО Сосновское узнали сотрудника муниципалитета   1

13:49 Муниципал: Рабочая группа вынесла на заседание ГИК вопросы о «тайном» назначении выборов

13:33 Александр Шестун порезал себя во время судебного заседания   2

13:11 Госдума одобрила закон о приостановке ДРСМД   1

12:56 Москалькова выступает за исключение пищевого мака из списка наркотиков

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.