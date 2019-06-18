Госдума одобрила закон о приостановке ДРСМД

Депутаты нижней палаты федерального собрания сегодня, 18 июня, утвердили в окончательном чтении законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Инициатива была внесена на рассмотрение российского парламента президентом Владимиром Путиным после того, как США первыми известили РФ о намерении прервать свое членство в договоре, выдвинув Москве ультиматум.

Согласно принятому закону, Путин наделяется единоличным правом вновь возобновить членство в ДРСМД.

Напомним, согласно условиям договора, в течение нескольких лет и Штаты, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем.

Однако, как отмечал ранее в беседе с Путиным Сергей Шойгу, американская сторона уже довольно давно стала нарушать условия ДРСМД. Сначала в Штатах начали в 1999 году испытывать боевые беспилотники, оснащенные крылатыми ракетами, затем, уже в 2014 году, размещать ракетные базы в Европе. Между тем США неоднократно уличали РФ в аналогичных действиях.