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13:11

Госдума одобрила закон о приостановке ДРСМД

фото ЗакС политика Госдума одобрила закон о приостановке ДРСМД

Депутаты нижней палаты федерального собрания сегодня, 18 июня, утвердили в окончательном чтении законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Инициатива была внесена на рассмотрение российского парламента президентом Владимиром Путиным после того, как США первыми известили РФ о намерении прервать свое членство в договоре, выдвинув Москве ультиматум.

Согласно принятому закону, Путин наделяется единоличным правом вновь возобновить членство в ДРСМД.

Напомним, согласно условиям договора, в течение нескольких лет и Штаты, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем. 

Однако, как отмечал ранее в беседе с Путиным Сергей Шойгу, американская сторона уже довольно давно стала нарушать условия ДРСМД. Сначала в Штатах начали в 1999 году испытывать боевые беспилотники, оснащенные крылатыми ракетами, затем, уже в 2014 году, размещать ракетные базы в Европе. Между тем США неоднократно уличали РФ в аналогичных действиях.

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13:34    
Китай не состоит ни в одном договоре по ограничению оружия, тем более ЯДЕРНОГО, и прекрасно себя чувствует! Россия должна взять в пример Китай и выйти из всех договоров с США(Западом), ограничивающих её военный(оборонный) суверенитет! Также надо выйти и из ПАСЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ и тд., жить своим умом и по свои законам! Хватит преклоняться перед проклятым Западом!

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